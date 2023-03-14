Панин Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.?

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.?

Отец: Панин Валерий Николаевич

Мать: не указана

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