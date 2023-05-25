Чернов Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1972

Отец: Чернов Алексей Михайлович

Мать: Чернова Чалышева Валентина Гавриловна

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