Кирьянова (Минаева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова (Минаева) Ирина Петровна

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Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

12.06.1961

Дата смерти

09.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961

Отец: Минаев Петр Михайлович

Мать: Минаева Зинаида Семеновна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1990

Дочь: Подрезова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кирьянов Андрей

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1997

Сын: Кирьянов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кирьянов Андрей

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьянов Андрей

Смерть
09.04.2008
Балашиха, Балашиха, Московская область
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