Кирьянова (Минаева) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения12.06.1961
Дата смерти09.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961
Отец: Минаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1990
Дочь: Подрезова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кирьянов Андрей
Рождение ребёнка
29.01.1997
Сын: Кирьянов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кирьянов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирьянов Андрей
Смерть
09.04.2008