Касаев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасаев Пётр Иванович

Касаев Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1984

Дата смерти

24.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1955

Сын: Касаев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.06.1957

Сын: Касаев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.08.1964

Сын: Касаев Олег Петрович

Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна

Рождение
07.01.1984

Отец: Касаев Иван Яковлевич

Мать: Касаева Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаева Тамара Фёдоровна

Смерть
24.08.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close