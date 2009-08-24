Касаев Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1984
Дата смерти24.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1955
Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.06.1957
Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.08.1964
Сын: Касаев Олег Петрович
Мать ребёнка: Касаева Тамара Фёдоровна
Рождение
07.01.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касаева Тамара Фёдоровна
Смерть
24.08.2009