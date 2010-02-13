Lochman Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lochman Alexander

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2010

Отец: Lochman Sergei

Мать: Lochman Ludmila

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