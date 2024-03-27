Зайнагабдинова Зулейха
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти12.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Рахимов Губайдулла
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.11.1935
Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно