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Зайнагабдинова Зулейха

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1911

Дата смерти

12.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рахимов Губайдулла

Мать: ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1935

Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович

Смерть
12.09.1985
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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