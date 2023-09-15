Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения19.01.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1795
Отец: Пётр Патрикеев
Мать: Степанида Дмитриева
МК-1795 19.01.1795 Деревни Речек крестьянина Петра Патрикеева жена Степанида Дмитриева родила сына Григория который был крещён того же числа Восприемником был деревни Корелова крестьянин Автоном Ивано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно