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Григорий Петров

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.01.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1795

Отец: Пётр Патрикеев

Мать: Степанида Дмитриева

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1795 19.01.1795 Деревни Речек крестьянина Петра Патрикеева жена Степанида Дмитриева родила сына Григория который был крещён того же числа Восприемником был деревни Корелова крестьянин Автоном Ивано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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