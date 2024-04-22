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Никита Карпов

Место рождения

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Карп

Мать: не указана

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Михайла Никитин

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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