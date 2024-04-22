Никита Карпов
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Карп
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Михайла Никитин
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно