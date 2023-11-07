Митроченко Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митроченко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Митроченко Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Митроченко Зинаида Никитична
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митроченко Михаил Никитич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митроченко Виктор Никитич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митроченко Валентина Никитична
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно