Миндубаев Марат Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиндубаев Марат Абдуллович

Миндубаев Марат Абдуллович

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

19.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961

Отец: Миндубаев Абдулла Миндубаевич

Мать: Миндубаева Карима Миндиахметовна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close