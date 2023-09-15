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Миндубаев Марат Абдуллович
Миндубаев Марат Абдуллович
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Место рождения
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Дата рождения
19.07.1961
Пол
Мужской
Отец
Миндубаев (Батыршин) Абдулла (Габдулбар) Миндубаевич
1922 г.р.
Мать
Миндубаева (Сафиулина) Карима Миндиахметовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1961
Отец:
Миндубаев Абдулла Миндубаевич
Мать:
Миндубаева Карима Миндиахметовна
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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