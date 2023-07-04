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Чистов Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950

Отец: Чистов Василий Федорович

Мать: Чистова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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