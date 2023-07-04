Чистов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950
Отец: Чистов Василий Федорович
Мать: Чистова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Чистова Галина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно