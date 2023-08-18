Пушкарева Мавра (Марья) Анфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Пушкарев Иван Иванов
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
28.10.1835 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858