Пушкарева Мавра (Марья) Анфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Мавра (Марья) Анфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Пушкарев Епифан Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Пушкарев Иван Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1835 ст.

Сын: Пушкарев Терентий Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Емельянов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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