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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шпилева) ?
Отец ребёнка: Шпилев Семен Стрелец
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Шпилев Демент Рейтар
Отец ребёнка: Шпилев Семен Стрелец
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно