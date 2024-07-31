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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шпилева) ?

Отец ребёнка: Шпилев Семен Стрелец

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Шпилев Демент Рейтар

Отец ребёнка: Шпилев Семен Стрелец

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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