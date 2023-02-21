Салмина (Грапис) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1868
Муж: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
07.12.1871 ст.
Сын: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Дреймани, Līgatnes pagasts, Cēsu novads
Рождение ребёнка
09.01.1876
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
04.05.1878
Сын: Салминьш Карлис
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Зейцмане Эмма
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
21.08.1881
Дочь: Минна Аделина
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Работа или профессия
Неизвестно