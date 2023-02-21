Салмина (Грапис) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина (Грапис) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1868

Муж: Салминьш Янис

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
07.12.1871 ст.

Сын: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Дреймани, Līgatnes pagasts, Cēsu novads
Рождение ребёнка
09.01.1876

Сын: Салминьш Янис Рудольфс

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
04.05.1878

Сын: Салминьш Карлис

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Зейцмане Эмма

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
21.08.1881

Дочь: Минна Аделина

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Лигатне, Cēsu novads
Работа или профессия
Неизвестно
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