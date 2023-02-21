Трунова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трунова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

п. Межное
Рождение ребёнка
1927

Сын: Трунов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

п. Межное
Рождение ребёнка
1929

Сын: Трунов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

п. Межное
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

п. Межное
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Трунова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

д. Межное
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Трунова Агния Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович

д. Межное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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