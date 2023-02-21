Трунова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трунова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
п. Межное
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
п. Межное
Рождение ребёнка
1929
Сын: Трунов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
п. Межное
Рождение ребёнка
1931
Сын: Трунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
п. Межное
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Трунова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
д. Межное
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Трунова Агния Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Иванович
д. Межное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно