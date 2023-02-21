Бразилевский Исаак Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бразилевский Исаак Хаимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бразилевский Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бразилевская Фрима (Римма)

Мать ребёнка: Бразилевская Либа Срульевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бразилевская Вера

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Белая Церковь, Київська область
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