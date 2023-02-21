Бразилевский Исаак Хаимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бразилевский Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бразилевская Фрима (Римма)
Мать ребёнка: Бразилевская Либа Срульевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бразилевская Вера
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Белая Церковь, Київська область