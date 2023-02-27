Неганова (Тарасова) Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1955
Дочь: Пожарская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Неганов Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неганов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно