Неганова (Тарасова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неганова (Тарасова) Нина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1955

Дочь: Пожарская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Неганов Николай Федорович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
06.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неганов Николай Федорович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неганов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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