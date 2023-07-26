Жидкова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962
Отец: Фролов Иван Николаевич
Мать: Лебеденко Роза Яковлевна
Рождение ребёнка
21.05.1987
Дочь: Жидкова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.2003
Дочь: Жидкова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич