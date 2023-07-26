Жидкова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1962

Отец: Фролов Иван Николаевич

Мать: Лебеденко Роза Яковлевна

Рождение ребёнка
21.05.1987

Дочь: Жидкова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.2003

Дочь: Жидкова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Артём Михайлович

Отец ребёнка: Жидков Михаил Васильевич

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