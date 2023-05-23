Титова (Потеряева) Агафья Ивойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Александр Максимович
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Зинаида Максимовна
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Титов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Максим