Титова (Потеряева) Агафья Ивойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Потеряева) Агафья Ивойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потеряев Ивойло Фролович

Мать: Потеряева Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
30.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Александр Максимович

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Зинаида Максимовна

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Титов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Титов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Максим

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