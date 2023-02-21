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Манаков Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Искитим Новосибирской обл.Россия

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

23.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924

Отец: Манаков Андрей Семенович

Мать: Манакова Мария Дмитриевна

Искитим Новосибирской обл.Россия
Военная награда
1944
БССР Полесская обл. Калинковический р-н селение Александровское
при прорыве сильноукрепленный район противника уничтожил пулемет и 2-х бойцов. медалью за отвагу
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Манаков (зуев) Валерий

Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
1963

Жена: Манакова Мария Александровна

Новосибирск
Рождение ребёнка
10.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манакова Мария Александровна

Новосибирск, Россия
Смерть
23.03.1989
г. новосибирск
Причина смерти: болезнь
Похороны
?.03.1989
Клещиха Новосибирск
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