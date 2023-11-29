Карлагина (Бардина) Ефимья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина (Бардина) Ефимья Яковлева

Место рождения

Дуброво, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Карлагина) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1837

Муж: Карлагин Ефим Павлович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Карлагин Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Карлагина) Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Карлагина) Афонасья Ефимива

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Карлагин Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Карлагина) Авдотья Ефимова

Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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