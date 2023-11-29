Карлагина (Бардина) Ефимья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Карлагина) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Бракосочетание
05.02.1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Карлагин Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Карлагина) Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Карлагина) Афонасья Ефимива
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Карлагин Герасим Ефимович
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Карлагина) Авдотья Ефимова
Отец ребёнка: Карлагин Ефим Павлович
Смерть
Неизвестно