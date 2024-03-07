Коровина Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1906
Дата смерти03.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Коровина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
29.10.1949
Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1987