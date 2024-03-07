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Коровина Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1906

Дата смерти

03.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Коровина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Коровин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Коровин Фёдор Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Фёдор Савельевич

Смерть
03.08.1987
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