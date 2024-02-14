Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна

Место рождения

Иркутск, иркуцк уиезд, Иркутская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.04.1904

Дата смерти

08.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904

Отец: Колесников Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Боряк Анатолий Трофимов

Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович

Рождение ребёнка
24.04.1924

Сын: Боряк Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1935

Сын: Боряк Эрнст Трофимович

Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович

Смерть
08.07.1987

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