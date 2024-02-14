Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна
Место рожденияИркутск, иркуцк уиезд, Иркутская губерния, Российская империя
Дата рождения14.04.1904
Дата смерти08.07.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904
Отец: Колесников Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович
Рождение ребёнка
24.04.1924
Сын: Боряк Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1935
Отец ребёнка: Боряк Трофим Федорович
Смерть
08.07.1987