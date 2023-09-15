Шкурин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурин Федор Иванович

Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шкурин (шкура) Иван Прохорович

Мать: не указана

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Власенко Вера Федоровна

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Шкурин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шкурин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Шкурин Федор Федорович

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Шкурина Евдокия

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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