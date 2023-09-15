Шкурин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шкурин (шкура) Иван Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Власенко Вера Федоровна
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Шкурин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Шкурина Евдокия
Смерть
Неизвестно