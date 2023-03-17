Рябой Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябой Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябой Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Рябая Аксинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Рябая Санда

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тодеренчук Федора Леонтьевна

Мать ребёнка: Рябая Санда

Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Рябой Георгий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рябая Санда

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Рябой Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Рябая Санда

Рождение ребёнка
После 1901

Сын: Рябой Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рябая Санда

Смерть
Неизвестно
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