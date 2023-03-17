Рябой Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябой Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Рябая Аксинья Леонтьевна
Мать ребёнка: Рябая Санда
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тодеренчук Федора Леонтьевна
Мать ребёнка: Рябая Санда
Рождение ребёнка
После 1899
Мать ребёнка: Рябая Санда
Рождение ребёнка
После 1900
Мать ребёнка: Рябая Санда
Рождение ребёнка
После 1901
Сын: Рябой Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Рябая Санда
Смерть
Неизвестно