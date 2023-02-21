Сексяев Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяев Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сексяев Алексей

Мать: Сексяева Пелагея

Рождение ребёнка
?.06.1857

Сын: Сексяев Илья

Мать ребёнка: Сексяева Варвара

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Сексяев Ефрем

Мать ребёнка: Сексяева Варвара

д. Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
25.01.1907
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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