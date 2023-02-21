Сексяев Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Сексяев Алексей
Мать: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
?.06.1857
Сын: Сексяев Илья
Мать ребёнка: Сексяева Варвара
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1873
Сын: Сексяев Ефрем
Мать ребёнка: Сексяева Варвара
д. Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Смерть
25.01.1907
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Естественная смерть/старость