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Чижевский Иоанн Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Чижевский Феодор Алексеевич

Мать: Чижевская Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижевская Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
05.01.1879 ст.

Сын: Чижевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична

Годуновка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Сын: Чижевский Василий Иванович

Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична

Годуновка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: Чижевская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична

Годуновка, Сумська область
Смерть
1919 ст.
убит бандой

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