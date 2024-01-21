Чижевский Иоанн Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти1919 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1879 ст.
Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Сын: Чижевский Василий Иванович
Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: Чижевская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чижевская Пелагея Саввична
Смерть
1919 ст.
убит бандой