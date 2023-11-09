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Куденеко Сергей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

04.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Куденека Кондрат Савелиев

Мать: Куденека Екатерина Григориевна

Рождение ребёнка
03.01.1905

Сын: Куденеко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Куденеко Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Куденеко Герасим Сергеевич

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???? Груня Сергеевна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак. Городовой в г. Стародуб (до революции)
Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.12.1956
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