Куденеко Сергей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти04.12.1956
ПолМужской
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
03.01.1905
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куденеко Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Куденеко Герасим Сергеевич
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???? Груня Сергеевна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Куденеко Марфа Молаховна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак. Городовой в г. Стародуб (до революции)
Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.12.1956