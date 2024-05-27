Первушин Иван Иван/ Иоан Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Стефанида Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Первушина) Евфимия Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Первушина) Неонила Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Первушина) Елена Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Первушина) Ирина Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Первушин Никита Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Первушина) Марья Марья/ Мария Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Первушина) Евдокия Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова
Смерть
Неизвестно