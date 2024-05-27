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Первушин Иван Иван/ Иоан Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Первушин Тимофей Петров

Мать: (Первушина) Евдокия Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Стефанида Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Первушина) Евфимия Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Первушина) Неонила Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Первушина) Елена Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Первушина) Ирина Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Первушин Никита Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Первушина) Марья Марья/ Мария Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Первушина) Евдокия Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Агафья Савинова

Смерть
Неизвестно

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