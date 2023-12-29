Спирин Пётр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин Пётр Федоров

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

1731

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Томилова (Спирина) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Спирина Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Спирин Михайло Петров

Мать ребёнка: Спирина Мавра Иванова

Смерть
1790

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