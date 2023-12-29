Спирин Пётр Федоров
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рождения1731
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Томилова (Спирина) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Спирина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Спирина Мавра Иванова