Чирухин Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1883 ст.
Дочь: Чирухина Татиана Евгеньевна
Мать ребёнка: Чирухина Апполинария Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чирухина Апполинария Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно