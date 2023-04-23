Чирухин Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирухин Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1883 ст.

Дочь: Чирухина Татиана Евгеньевна

Мать ребёнка: Чирухина Апполинария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирухин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Чирухина Апполинария Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирухина Апполинария Архиповна

Смерть
Неизвестно
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