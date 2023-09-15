Москвина (Иванова) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти11.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: Иванов Афанасий Потапович
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
16.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович
Смерть
11.04.1983
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Болезнь