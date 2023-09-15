Москвина (Иванова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвина (Иванова) Александра Афанасьевна

Место рождения

Помосъял, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

11.04.1983

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Иванов Афанасий Потапович

Мать: Иванова Евдокия

Помосъял, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Москвин Николай Михайлович

Смерть
11.04.1983
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Болезнь
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