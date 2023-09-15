Глушков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти23.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1938 по 1940
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1940 по 1966
Смерть
23.04.1966