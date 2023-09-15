Глушков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Николай Михайлович

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Место рождения

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

23.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1929 по 1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1934 по 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1938 по 1940
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1940 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.04.1966
Москва, город федерального значения Москва
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