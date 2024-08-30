Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: Цыцарев Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флегонтов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Флегонтов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флегонтов ?
Отец ребёнка: Флегонтов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абанина (Флегонтова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Флегонтов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флегонтов Александр