Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флегонтова (Цыцарева) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Цыцарев Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флегонтов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Флегонтов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флегонтов ?

Отец ребёнка: Флегонтов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абанина (Флегонтова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Флегонтов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флегонтов Александр

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