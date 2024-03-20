Телюков Евгений Витальевич
Место рожденияКарталы
Дата рождения25.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950
Отец: Телюков Виталий Яковлевич
Мать: Очкина Вера Кирилловна
Карталы
Бракосочетание
19.03.1977
Москва
Рождение ребёнка
08.12.1977
Дочь: Круглякова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Колесниченко Мария Владимировна
Россия
Рождение ребёнка
23.07.1980
Дочь: Кутукова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Колесниченко Мария Владимировна
Москва
Бракосочетание
28.01.2006
Москва
Рождение ребёнка
25.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телюкова Лейсян Багдатовна
Москва
Место жительства
Неизвестно