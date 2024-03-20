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Телюков Евгений Витальевич

Место рождения

Карталы

Дата рождения

25.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950

Отец: Телюков Виталий Яковлевич

Мать: Очкина Вера Кирилловна

Карталы
Бракосочетание
19.03.1977

Жена: Колесниченко Мария Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
08.12.1977

Дочь: Круглякова Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Колесниченко Мария Владимировна

Россия
Рождение ребёнка
23.07.1980

Дочь: Кутукова Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Колесниченко Мария Владимировна

Москва
Бракосочетание
28.01.2006

Жена: Телюкова Лейсян Багдатовна

Москва
Рождение ребёнка
25.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телюкова Лейсян Багдатовна

Москва
Место жительства
Неизвестно
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