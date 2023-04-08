Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович

Место рождения

Башкортостан, Иглинский район, совхоз Майский

Дата рождения

03.05.1929

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкортостан, Иглинский район, совхоз Майский
Бракосочетание
29.09.1962

Жена: Ильясова Гульсара Сафаровна

Башкортостан Иглинский район Урманский поселковый Совет
Рождение ребёнка
14.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильясова Гульсара Сафаровна

г.Сим Ашинский район Челябинская область
Смерть
1965
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