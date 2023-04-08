Хуснутдинов Сагитьян Гизетдинович
Место рожденияБашкортостан, Иглинский район, совхоз Майский
Дата рождения03.05.1929
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкортостан, Иглинский район, совхоз Майский
Бракосочетание
29.09.1962
Башкортостан Иглинский район Урманский поселковый Совет
Рождение ребёнка
14.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильясова Гульсара Сафаровна
г.Сим Ашинский район Челябинская область
Смерть
1965