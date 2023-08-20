Домаренко Фёдор Фёдорович
мужской, родился Неизвестно
ОтецДомаренко Фёдор Иванович1906 г.р.
Дети
Домаренко Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Домаренко Алла ФёдоровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Домаренко Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домаренко Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домаренко Алла Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домаренко Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана