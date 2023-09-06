Зотова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Иван Антонович

Мать: Маркова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Николай

Отец ребёнка: Зотов ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Алексей

Отец ребёнка: Зотов ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов ???

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