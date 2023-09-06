Зотова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Иван Антонович
Мать: Маркова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Николай
Отец ребёнка: Зотов ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Алексей
Отец ребёнка: Зотов ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов ???