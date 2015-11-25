Мартынова (Лунева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.10.1921
Дата смерти25.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1921
Отец: Лунев Стефан
Мать: Лунева Мария
Бракосочетание
24.07.1947
Муж: Мартынов Василий
Рождение ребёнка
01.06.1948
Россия
Рождение ребёнка
21.02.1953
СССР Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.11.2015
Санкт Петербург
Похороны
28.11.2015
Гатчинский район Межно