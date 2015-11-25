Мартынова (Лунева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Лунева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.10.1921

Дата смерти

25.11.2015

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1921

Отец: Лунев Стефан

Мать: Лунева Мария

Бракосочетание
24.07.1947

Муж: Мартынов Василий

Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Василий

Россия
Рождение ребёнка
21.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Василий

СССР Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Василий

Смерть
25.11.2015
Санкт Петербург
Похороны
28.11.2015
Гатчинский район Межно
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