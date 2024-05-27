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(Первушина) Улита Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Исак Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Первушина) Ирина Исакова

Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов

Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Первушина) Макрида Исакова

Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Первушин Андрей Исаков

Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов

Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Первушина) Елена Исакова

Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов

Смерть
Неизвестно

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