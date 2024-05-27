(Первушина) Улита Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Первушина) Ирина Исакова
Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Первушина) Макрида Исакова
Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Первушина) Елена Исакова
Отец ребёнка: Первушин Исак Иванов / Иоанов
Смерть
Неизвестно