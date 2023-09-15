Седнева (Нехаенко) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеднева (Нехаенко) Марина Владимировна

Седнева (Нехаенко) Марина Владимировна

avatar

Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965

Отец: Нехаенко Владимир Михайлович

Мать: Кондратьева Нина Васильевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седнев Вячеслав

Рождение ребёнка
12.07.?

Дочь: Седнева Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Седнев Вячеслав

Локоть, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седнев Вячеслав

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close