Седнева (Нехаенко) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.03.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965
Рождение ребёнка
31.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седнев Вячеслав
Рождение ребёнка
12.07.?
Дочь: Седнева Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Седнев Вячеслав
Локоть, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седнев Вячеслав