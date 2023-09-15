Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова

Кряжева (Санина) Федосья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева (Санина) Федосья Лукинична

Место рождения

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Санин Лука

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.11.1870 ст.

Муж: Кряжев Сергей Савельевич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1878 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.

Сын: Кряжов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1887 ст.

Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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