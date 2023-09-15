Кряжева (Санина) Федосья Лукьянова

Кряжева (Санина) Федосья Лукинична
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Санин Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1870 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1878 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
17.03.1887 ст.
Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Смерть
Неизвестно