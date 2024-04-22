Матрона Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фёдор Степанов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
07.02.1832
Рождение ребёнка
26.12.1832
Сын: Краснов (титов) Иван Павлов
Отец ребёнка: Краснов (титов) Павел Ларионов
Рождение ребёнка
19.05.1847
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Краснов (титов) Павел Ларионов
Смерть
Неизвестно