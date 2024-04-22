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Матрона Фёдорова

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фёдор Степанов

Мать: Ирина Иванова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
07.02.1832

Муж: Краснов (титов) Павел Ларионов

Рождение ребёнка
26.12.1832

Сын: Краснов (титов) Иван Павлов

Отец ребёнка: Краснов (титов) Павел Ларионов

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1847

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Краснов (титов) Павел Ларионов

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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