Инкин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1955
Бракосочетание
1979
Жена: Инкина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
13.04.1980
Дочь: Ауэр Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1981
Дочь: Филимонова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1984
Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна