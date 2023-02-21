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Инкин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1955

Отец: Инкин Алексей Михайлович

Мать: Инкина Раиса Александровна

Бракосочетание
1979

Жена: Инкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
13.04.1980

Дочь: Ауэр Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1981

Дочь: Филимонова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1984

Сын: Инкин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Инкина Татьяна Петровна

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