Терлеев Давыд Парамонович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти03.?.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Терлеев Парамон
Мать: Терлеев ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: ?
Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)
Крутинский РВК, Омская обл., Крутинский р-н
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.?.1937