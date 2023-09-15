Терлеев Давыд Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлеев Давыд Парамонович

Место рождения

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

03.?.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Терлеев Парамон

Мать: Терлеев ?

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: ?

Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Крутинский РВК, Омская обл., Крутинский р-н
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлеева Зиновья Дмитриевна (Зинаида Григорьевна)

Смерть
03.?.1937
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