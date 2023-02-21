Семенюк (не известно) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смерти04.02.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.
Дочь: Семенюк Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Бракосочетание
До 1891 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.
Сын: Семенюк Игнатий Арсеньевич
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.
Дочь: Семенюк Варвара Арсеньевна
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Сын: Семенюк Григорий Арсеньевич
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Рождение ребёнка
05.03.1900 ст.
Дочь: Семенюк Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Сын: Семенюк Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.
Дочь: Денисейко Ольга Арсеньевна
Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1921