Семенюк (не известно) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

04.02.1921

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.

Дочь: Семенюк Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Муж: Семенюк Арсений Сильвестрович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.

Сын: Семенюк Игнатий Арсеньевич

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.

Дочь: Семенюк Варвара Арсеньевна

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Сын: Семенюк Григорий Арсеньевич

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.03.1900 ст.

Дочь: Семенюк Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Сын: Семенюк Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.

Дочь: Денисейко Ольга Арсеньевна

Отец ребёнка: Семенюк Арсений Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
04.02.1921
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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