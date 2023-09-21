Богайчук Иулиания Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.12.1888 ст.
Крещение Анисии Демчан Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Варфоломеев и законная жена его Параскева Петрова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный солдат Арсений Домианов ... Показать все
Место жительства
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богайчук Самуил
Смерть
Неизвестно