Богайчук Иулиания Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогайчук Иулиания Филипповна

Богайчук Иулиания Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.12.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Анисии Демчан Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Варфоломеев и законная жена его Параскева Петрова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный солдат Арсений Домианов ... Показать все
Место жительства
1888
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богайчук Самуил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close