Мейшутович Амурат Абрагамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Амурат Абрагамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1822

Дата смерти

26.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822

Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович

Мать: Мейшутович Марьянна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мейшутович Марьша Амуратовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1851 по 1862
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мейшутович Мустафа Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мейшутович Александр Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мейшутович Иосиф Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Яков Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша

Смерть
26.12.1888
Похороны
1888
Довбучек
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