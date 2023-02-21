Мейшутович Амурат Абрагамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1822
Дата смерти26.12.1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822
Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович
Мать: Мейшутович Марьянна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мейшутович Марьша Амуратовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1851 по 1862
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мейшутович Мустафа Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мейшутович Александр Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мейшутович Иосиф Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Яков Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Айша
Смерть
26.12.1888
Похороны
1888
Довбучек