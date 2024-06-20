Терсков (Чебанов) Василий Федорович Вычислено 1763 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Терсков (Чебанов) Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1764 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1780 ст.

Жена: Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
10.05.1780 Ясашной Василей Феодоров Терсков, крестьянина Перфилья Таскина не дочере девице Ликерие, первым браком.
Рождение ребёнка
18.07.1784 ст.

Сын: Терсков Акинфей Васильевич

Мать ребёнка: Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
18.07.1784 У ясашного Василия Федорова Терскова сын Акинф. Восприемники: Казак Иван Герасимов Комарков, священника Ивана Воротникова дочь девица Агафия.
Смерть
Неизвестно

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