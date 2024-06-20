Терсков (Чебанов) Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1780 ст.
10.05.1780 Ясашной Василей Феодоров Терсков, крестьянина Перфилья Таскина не дочере девице Ликерие, первым браком.
Рождение ребёнка
18.07.1784 ст.
Сын: Терсков Акинфей Васильевич
Мать ребёнка: Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна
18.07.1784 У ясашного Василия Федорова Терскова сын Акинф. Восприемники: Казак Иван Герасимов Комарков, священника Ивана Воротникова дочь девица Агафия.
Смерть
Неизвестно