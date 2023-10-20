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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Зенькова) Анна
1910 г.р.
Дети
Алька
1930 г.р.
Добавил:
YK
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь:
Алька
Мать ребёнка:
Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
Место жительства
Неизвестно
Усвица
, Ушачский район, Витебская область
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